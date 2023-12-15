Сколько клубов с российскими футболистами сыграют в плей-офф еврокубков

Пять футболистов из России могут сыграть в плей-офф еврокубков в сезоне-2023/2024

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. По итогам групповых турниров сразу пять футболистов из России могут сыграть в весенней части еврокубков в сезоне-2023/2024.

Команды-участники плей-офф еврокубков с россиянами в составе

«Реал Сосьедад». Испанский клуб, за который выступает полузащитник Арсен Захарян, занял первое место в группе D Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала. «Аталанта». Итальянская команда с хавбеком Алексеем Миранчуком в составе возглавила таблицу квартета D в Лиге Европы и напрямую попала в 1/8 финала. «Карабах». Азербайджанский футбольный клуб, за который играет вратарь Андрей Лунев, стал вторым в группе H Лиги Европы и сыграет в нокаут-раунде плей-офф ЛЕ. ПАОК. Команда из Греции с полузащитником Магомедом Оздоевым выиграла группу G Лиги конференций и напрямую попала в 1/8 финала. «Буде-Глимт». Норвежский футбольный клуб с вратарем Никитой Хайкиным занял второе место в квартете D ЛК и сыграет в нокаут-раунде плей-офф Лиги конференций.

Всего в групповом этапе еврокубков в этом сезоне выступало семь футболистов из России. Кипрский «Арис» с форвардом Александром Кокориным стал четвертым в квартете C, а греческий «Панатинаикос» с голкипером Юрием Лодыгиным — в квартете F.

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