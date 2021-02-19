«Гранада» обыграла «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Гранада» выиграла у «Наполи» (2:0).
В составе победителей отличились Янхель Эррера и Кенеди. Ответная игра состоится 18 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
Первый матч
«Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия) — 2:0 (2:0)
Голы: Эррера, 19 (1:0). Кенеди, 21 (2:0).
«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо (Санчес, 23), Дуарте, Нева (Диас, 78), Монторо, Гоналон (Брайс, 78), Кенеди (Пуэртас, 70), Эррера, Хорхе Молина, Мачис (Соро, 70).
«Наполи»: Мерет, Мариу Руй, Максимович, Ррахмани, Ди Лоренцо, Лоботка (Бакайоко, 64), Эльмас, Ф.Руис, Инсинье, Политано (Зелиньски, 46), Осимен.
Предупреждения: Эльмас, 25. Ди Лоренцо, 27. Фулькье, 38. Силва, 77. Инсинье, 79. Зелиньски, 83. Диас, 86. Мариу Руй, 90+1. Монторо, 90+2. Брайс, 90+2.
Судья: Карасев (Россия).
18 февраля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
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