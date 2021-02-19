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«Гранада» обыграла «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы

00:55
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Гранада» выиграла у «Наполи» (2:0).

В составе победителей отличились Янхель Эррера и Кенеди. Ответная игра состоится 18 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первый матч

«Гранада» (Испания) — «Наполи» (Италия) — 2:0 (2:0)

Голы: Эррера, 19 (1:0). Кенеди, 21 (2:0).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо (Санчес, 23), Дуарте, Нева (Диас, 78), Монторо, Гоналон (Брайс, 78), Кенеди (Пуэртас, 70), Эррера, Хорхе Молина, Мачис (Соро, 70).

«Наполи»: Мерет, Мариу Руй, Максимович, Ррахмани, Ди Лоренцо, Лоботка (Бакайоко, 64), Эльмас, Ф.Руис, Инсинье, Политано (Зелиньски, 46), Осимен.

Предупреждения: Эльмас, 25. Ди Лоренцо, 27. Фулькье, 38. Силва, 77. Инсинье, 79. Зелиньски, 83. Диас, 86. Мариу Руй, 90+1. Монторо, 90+2. Брайс, 90+2.

Судья: Карасев (Россия).

18 февраля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

Гранада — Наполи

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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