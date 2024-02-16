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16 февраля, 08:40

Пиоли заявил, что «Милан» не должен расслабляться после разгрома «Ренна»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Ренном» (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Мы сразу же поставили перед собой цель постараться сделать все возможное. Матч был непростым, «Ренн» — хорошая команда, и они были в отличной форме. Это еще не конец. Лофтус-Чик? Он физически сильный игрок. Сейчас у него все хорошо, он качественный футболист. Честно говоря, он более атакующий и качественный игрок, чем я ожидал. Он играл против нас как полузащитник в Лиге чемпионов за «Челси» и не обладал таким качеством и физическими данными, чтобы быть таким важным игроком в атаке. Мы рады за него, ведь он действительно фантастический парень», — приводит слова Пиоли сайт Джанлуки Ди Марцио.

Он также заявил, что «Милан» не должен расслабляться. Пиоли отметил, что игра в Лиге Европы выматывает.

Ответная игра пройдет в Ренне 22 февраля. Начало — в 20.45 мск.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Милан
ФК Ренн
Стефано Пиоли
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