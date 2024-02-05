Лига Европы: даты и расписание матчей плей-офф в феврале
Первая стадия плей-офф Лиги Европы стартует 15 февраля. На этом этапе сыграют вторые команды групп ЛЕ и третьи команды групп Лиги чемпионов. Первые матчи пройжут 15 февраля, ответные игры — 22 февраля. Команды из Лиги чемпионов начинают на своем поле.
Победители противостояний выйдет в 1/8 финала, где их уже ждут победители групп ЛЕ.
Публикуем расписание игр плей-офф Лиги Европы в феврале. Время начала — московское.
Расписание матчей Лиги Европы в феврале
15 февраля, четверг
20:45. «Фейеноорд» — «Рома»
20:45. «Галатасарай» — «Спарта» Прага
20:45. «Шахтер» Донецк — «Марсель»
20:45. «Янг Бойз» — «Спортинг»
20:45. «Бенфика» — «Тулуза»
23:00. «Милан» — «Ренн»
23:00. «Ланс» — «Фрайбург»
23:00. «Брага» — «Карабах»
22 февраля, четверг
20:45. «Тулуза» — «Бенфика»
20:45. «Ренн» — «Милан»
20:45. «Фрайбург» — «Ланс»
20:45. «Карабах» — «Брага»
20:45. «Рома» — «Фейеноорд»
23:00. «Спарта» Прага — «Галатасарай»
23:00. «Марсель» — «Шахтер» Донецк
23:00. «Спортинг» — «Янг Бойз»
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