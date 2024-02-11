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11 февраля, 17:32

Олич: «Никогда не забуду победу в Кубке УЕФА с ЦСКА. Это главный трофей в моей карьере»

Олич вспомнил о победе ЦСКА в Кубке УЕФА
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич вспомнил о победе в Кубке УЕФА в 2005 году.

«Никогда не забуду победу в Кубке УЕФА. После этого я играл в Германии на высшем уровне, играл в Лиге чемпионов, но Кубок УЕФА не выигрывал больше никогда. Знаю, что это тяжело для здоровья — пройти такой длинный путь и выиграть в финале. Это самый важный трофей в моей карьере. Помню, что 95 процентов стадиона болело не за нас, соперник был сильным. Этот момент самый лучший в моей карьере в России», — сказал Олич.

Как футболист Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Хорват был главным тренером красно-синих с марта по июнь 2021 года.

Ивица Олич
ФК ЦСКА (Москва)
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