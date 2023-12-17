Лига Европы: дата и где смотреть трансляцию жеребьевки стыковых матчей

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2023 / 2024 пройдет в понедельник, 18 декабря. Церемония состоится в швейцарском Ньоне. Начало — 15:00 по московскому времени.

Федеральный телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию жеребьевки. Также прямой эфир с церемонии можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки стыковых матчей.

В ночь с 14 на 15 декабря завершилась групповая стадия Лиги Европы-2023/24. Из каждой из восьми групп в плей-офф вышли две команды, которые заняли первые два места. Также в Лиге Европы выступят команды, которые заняли третьи места в своих группах в Лиге чемпионов.

Команды, занявшие первые места в своих группах, вышли в 1/8 финала турнира. Клубы, занявшие вторые места в группах Лиги Европы и вылетевшие в турнир из Лиги чемпионов, примут участие в стыковых матчах.

Всего в жеребьевке примут участие 16 команд: восемь клубов, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные). Победители пар пройдут в 1/8 финала турнира.

Первые стыковые матчи пройдут 15 февраля, ответные состоятся 22 февраля.

23 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой команды, занявшие первые места в группах, узнают своих соперников.