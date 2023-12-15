Защитник «Вильярреала» Габбиа потерял сознание после столкновения с Альбиолем в матче Лиги Европы

Защитник «Вильярреала» Маттео Габбиа получил травму головы в матче с «Ренном» (3:2) в матче группового турнира Лиги Европы.

На 90+5-я минута встречи Габбиа столкнулся с одноклубником Раулем Альбиолем, который попал 24-летнему итальянцу коленом в голову.

Габбиа на короткое время потерял сознание. Его унесли с поля на носилках.

«Вильярреал» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места, набрав 13 очков. «Ренн» (12) сыграет в стыковых матчах плей-офф.