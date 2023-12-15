«Бетис» уступил «Рейнджерс» в Лиге Европы и с 3-го места вышел в плей-офф Лиги конференций
«Бетис» на своем поле проиграл «Рейнджерс» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:3.
Победу шотландскому клубу принесли голы Абдалла Симы (10-я минута), Сириля Дессерса (20-я) и Кемара Руфа (78-я).
За «Бетис» отличились Хуан Миранда (14-я) и Айосе Перес (37-я).
«Рейнджерс» (11 очков) занял первое место в группе С и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Бетис» (9) финишировал третьим и сыграет в 1/16 финала Лиги конференций.
Источник: Таблица ЛЕ
Новости