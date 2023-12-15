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«Бетис» уступил «Рейнджерс» в Лиге Европы и с 3-го места вышел в плей-офф Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бетис» — «Рейнджерс».
Фото Reuters

«Бетис» на своем поле проиграл «Рейнджерс» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:3.

Победу шотландскому клубу принесли голы Абдалла Симы (10-я минута), Сириля Дессерса (20-я) и Кемара Руфа (78-я).

За «Бетис» отличились Хуан Миранда (14-я) и Айосе Перес (37-я).

«Рейнджерс» (11 очков) занял первое место в группе С и вышел в плей-офф Лиги Европы. «Бетис» (9) финишировал третьим и сыграет в 1/16 финала Лиги конференций.

Лига Европы. Группа C
14 дек, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:3
Рейнджерс

Источник: Таблица ЛЕ
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Рейнджерс
0
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