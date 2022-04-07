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Лига Европы, «Айнтрахт» — «Барселона»: прямая трансляция матча

7 апреля в 22.00 «Барселона» сыграет на выезде с «Айнтрахтом» в ЛЕ
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Главный тренер «Барселоны» Хави.
Фото Global Look Press

В четверг, 7 апреля, «Айнтрахт» сыграет с «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра пройдет во Франкфурт-на-Майне (Германия) на стадионе «Дойче банк Парк». Начало — в 22.00 по московскому времени.

В 1/8 финала «Барселона» обыграла «Галатасарай» по сумме двух матчей с общим счетом 2:1 (0:0, 2:1), а «Айнтрахт» обошел «Бетис» — 3:2 (2:1,1:1).

Следить за игрой «Айнтрахт» — «Барселона» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.

Лига Европы. 1/4 финала
07 апр, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
Барселона

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Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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