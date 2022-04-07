7 апреля в 22.00 «Барселона» сыграет на выезде с «Айнтрахтом» в ЛЕ

В четверг, 7 апреля, «Айнтрахт» сыграет с «Барселоной» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Игра пройдет во Франкфурт-на-Майне (Германия) на стадионе «Дойче банк Парк». Начало — в 22.00 по московскому времени.

В 1/8 финала «Барселона» обыграла «Галатасарай» по сумме двух матчей с общим счетом 2:1 (0:0, 2:1), а «Айнтрахт» обошел «Бетис» — 3:2 (2:1,1:1).

Следить за игрой «Айнтрахт» — «Барселона» можно в онлайн-трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте matchtv.ru.