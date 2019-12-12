ЛАСК обыграл «Спортинг» и занял первое место в группе

Завершился групповой этап Лиги Европы в квартете D.

Австрийский ЛАСК дома обыграл «Спортинг» — 3:0 и вышел на первое место в группе — 13 очков. Португальский клуб с 12-ю очками остался вторым. Эти команды пробились в плей-офф.

В параллельном матче ПСВ и «Русенборг» сыграли вничью — 1:1 и завершили свое выступление в еврокубках.

Лига Европы

Группа D

ЛАСК (Австрия) — «Спортинг» (Португалия) — 3:0 (2:0)

Голы: Траунер, 23 (1:0). Клаусс, 38 — с пенальти (2:0). Рагуж, 90+3 (3:0).

ЛАСК (Австрия): Шлагер, Траунер, Филипович (Погатец, 88), Поцманн, Визингер, Ранфтль, Холланд, Михорль, Клаусс (Рагуж, 71), Гойгингер, Фризер (Тетте, 63).

«Спортинг»: Рибейру, Коатес, Илори, Розье, Борха, Мигел Луиш (Луиз Феллипе, 71), Камашу, Эдуарду Энрике, Фернандеш (Машимиану, 37), Хесе (Думбья, 46), Мендеш.

Удаление: Рибейру, 35.

Судья: Коллам (Шотландия).

12 декабря. Линц. Стадион «Линцер».

ПСВ (Голландия) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:1 (0:1)

Голы: Хелланн, 22 (0:1). Ихаттарен, 63 (1:1).

ПСВ: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Боскальи, Дюмфрис, Томас (Росарио, 62), Гутьеррес, Ихаттарен (Перейро, 70), Брума, Бергвайн (Мален, 46), Гакпо.

«Русенборг»: Эстбе, Региниуссен, Ховланд, Хеденстад, Мелинг, Йенсен, Троннсен, Тагсет (Лундемо, 46), Хелланн (Ботхейм, 75), Седерлунд, Адегбенро (Сейде, 81).

Предупреждения: Мелинг, 59. Региниуссен, 80. Мален, 90+5.

Судья: Мешков (Дмитров).

12 декабря. Эйндховен. Стадион «Филипс».