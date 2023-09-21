ЛАСК примет «Ливерпуль» в матче 1-го тура группового этапа футбольной Лиги Европы в четверг, 21 сентября. Игра в рамках группы E пройдет на стадионе «Райффайзен-Арене» в Линце, Австрия. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Формальные события встречи будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр.

Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 19.45. ЛАСК не проигрывает на протяжении восьми матчей подряд. «Ливерпуль» выиграл в четырех из пяти последних матчей.

В сезоне-2022/23 победителем Лиги Европы стала «Севилья». Испанская команда в финале обыграла «Рому» в серии пенальти (1:1, 4-1).

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