«Шериф» примет «Рому» в матче 1-го тура группового этапа футбольной Лиги Европы в четверг, 21 сентября. Игра в рамках группы G пройдет на стадионе «Шериф» в Тирасполе, Молдавия. Начало — в 19:45 по московскому времени.

Формальные события встречи «Шериф» — «Рома» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр. Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч! Футбол 1». Начало — в 19.45.

В квалификации Лиги Европы «Шериф» оказался сильнее БАТЭ и «Клаксвика». «Рома» в прошлом сезоне дошла до финала второго по престижности футбольного турнира Европы.

В сезоне-2022/23 победителем Лиги Европы стала «Севилья». Испанская команда в финале обыграла «Рому» в серии пенальти (1:1, 4-1).

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