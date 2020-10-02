Кто станет соперником ЦСКА? Все участники и корзины жеребьевки Лиги Европы

Сегодня, 2 октября, в 14.00 (мск) состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы-2020/21. По ее итогам станут известны составы 12 групп, в том числе определятся соперники единственного представителя России — ЦСКА. Армейцы попали в первую корзину для жеребьевки.

Корзина 1:

«Арсенал», «Тоттенхэм» (оба — Англия), «Рома», «Наполи» (оба — Италия), «Бенфика», «Брага» (оба — Португалия), «Байер» (Германия), «Вильярреал» (Испания), ЦСКА (Россия), «Гент» (Бельгия), ПСВ (Голландия), «Селтик» (Шотландия).

Корзина 2:

«Динамо» Загреб (Хорватия), «Спарта», «Славия» (оба — Чехия), «Лудогорец» (Болгария), «Янг Бойз» (Швейцария), «Црвена Звезда» (Сербия), «Рапид» (Австрия), «Лестер» (Англия), «Карабах» (Азербайджан), ПАОК (Греция), «Стандард» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания).

Корзина 3:

«Гранада» (Испания), «Милан» (Италия), АЗ, «Фейеноорд» (оба — Голландия), АЕК (Греция), «Маккаби» Тель-Авив, «Хапоэль» Беер-Шева (оба — Израиль), «Рейнджерс» (Шотландия), «Мольде» (Норвегия), «Хоффенхайм» (Германия), ЛАСК (Австрия), «Клуж» (Румыния).

Корзина 4:

«Заря» (Украина), «Лилль», «Ницца» (оба — Франция), «Риека» (Хорватия), «Дандолк» (Ирландия), «Слован» (Словакия), «Антверп» (Бельгия), «Лех» (Польша), «Сивасспор» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия), «Омония» (Кипр), ЦСКА София (Болгария).

В каждой из 12 групп окажется по одному представителю каждой корзины. В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации.

Даты матчей: тур 1 — 22 октября, тур 2 — 29 октября, тур 3 — 5 ноября, тур 4 — 26 ноября, тур 5 — 3 декабря, тур 6 — 10 декабря.