Данил Круговой: «Сегодня у «Зенита» получилось абсолютно все, кроме забитого мяча»

Защитник «Зенита» Данил Круговой остался доволен игрой команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (0:0).

«Могу сказать, что сегодня получилось абсолютно все, кроме забитого мяча. В обороне хорошо сыграли и моменты были в атаке. К сожалению, удача сегодня была не на нашей стороне, и очень обидно, что мы не прошли дальше.

Мы и дома хорошо с «Бетисом» играли, за исключением первых 20 минут. С такой командой можно играть. Если поймать свою игру, можно играть с любой командой. В первом матче, возможно, не хватило игрового тонуса. Главное — смогли отыграться после 0:2?, — сказал Круговой в телетрансляции после матча.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.