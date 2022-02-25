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Сегодня, 02:13

Данил Круговой: «Сегодня у «Зенита» получилось абсолютно все, кроме забитого мяча»

Круговой прокомментировал ничью «Зенита» с «Бетисом»
Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Зенита» Данил Круговой остался доволен игрой команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса» (0:0).

«Могу сказать, что сегодня получилось абсолютно все, кроме забитого мяча. В обороне хорошо сыграли и моменты были в атаке. К сожалению, удача сегодня была не на нашей стороне, и очень обидно, что мы не прошли дальше.

Мы и дома хорошо с «Бетисом» играли, за исключением первых 20 минут. С такой командой можно играть. Если поймать свою игру, можно играть с любой командой. В первом матче, возможно, не хватило игрового тонуса. Главное — смогли отыграться после 0:2?, — сказал Круговой в телетрансляции после матча.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
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