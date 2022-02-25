Одоевский оценил свою игру против «Бетиса»

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский после ничьей с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы оценил свой дебют. 19-летний вратарь стал самым молодым голкипером в истории клуба в еврокубках.

«Приятно, что получилось сыграть на ноль. Испытал всю гамму эмоций. Забили на последних минутах, могли еще забить — верил в это.

Узнал, что буду играть за 2 дня. Никаких специальных речей не было. Спокойно готовились в штатном режиме. Все то же самое было. Соперника изучали, как и всегда. У «Бетиса» очень сильные игроки Фекир, Каналес. Смотрели их предыдущие игры: как они двигаются, как открываются, у кого лучше удар. Просматривали видео и все.

Доволен ли своей игрой? Пойдет", — сказал Одоевский.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.