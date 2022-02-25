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Сегодня, 02:25

Одоевский оценил свою игру против «Бетиса»

Евгений Козинов
Корреспондент

Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский после ничьей с «Бетисом» (0:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы оценил свой дебют. 19-летний вратарь стал самым молодым голкипером в истории клуба в еврокубках.

«Приятно, что получилось сыграть на ноль. Испытал всю гамму эмоций. Забили на последних минутах, могли еще забить — верил в это.

Узнал, что буду играть за 2 дня. Никаких специальных речей не было. Спокойно готовились в штатном режиме. Все то же самое было. Соперника изучали, как и всегда. У «Бетиса» очень сильные игроки Фекир, Каналес. Смотрели их предыдущие игры: как они двигаются, как открываются, у кого лучше удар. Просматривали видео и все.

Доволен ли своей игрой? Пойдет", — сказал Одоевский.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» (3:2), поэтому в 1/8 финала Лиги Европы вышла испанская команда.

Лига Европы. 1/16 финала
24 февр, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:0
Зенит
Бетис
Руй Силва Алекс Морено Пеццела Бельерин Гонсалес Фекир (Борха Иглесиас, 83) Каналес (Виллиам Карвалью, 71) Гуардадо (Тельо, 90) Родригес Виллиан Жозе (Хоакин, 83) Руибаль
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой Барриос Вендел Клаудиньо Сутормин (Мостовой, 86) Юри Алберту (Ерохин, 90) Малком Дзюба (Сергеев, 64)
Предупреждения
Родригес 23’  -  Круговой 42’, Барриос 55’, Ерохин 90+1’
Судьи
Мелер (Турция) Эйисой (Турция) Уярджан (Турция)
ВАР
Валери (Италия) Битиген (Турция)
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