Кристоффер Олссон: "Валенсия" - команда примерно того же уровня, что и "Байер"

Полузащитник "Краснодара" Кристоффер Олссон заявил, что "Валенсия", с которой его команда встретится в 1/8 финала Лиги Европы, является серьезным соперником. 23-летний швед добавил, что "летучие мыши" находятся примерно на одном уровне с "Байером".

- Конечно же, "Валенсия" – очень серьезный соперник, один из старейших и известнейших клубов в Испании, - приводит слова Олссона официальный сайт "Краснодара". - Первая встреча пройдет в гостях, там нам придется нелегко, но мы постараемся добиться хорошего результата. А в ответном матче, который состоится на нашем поле, будет уже совсем другая игра, и уже мы постараемся диктовать условия.

Мы смогли пройти Леверкузен, и мне кажется, "Валенсия" – команда примерно того же уровня. Значит, если сумеем продемонстрировать свои лучшие качества, сможем преодолеть и этот барьер.

Напомним, "Краснодар" сыграл вничью с "Байером" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) и прошел дальше благодаря голу на выезде.

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