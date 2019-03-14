"Краснодар" упустил победу над "Валенсией" и не вышел в 1/4 финала Лиги Европы

"Краснодар" дома в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Валенсией" (1:1). Испанская команда прошла в четвертьфинал благодаря победе в первой игре со счетом 2:1.
Счет на 85-й минуте встречи красивым ударом открыл Магомед-Шапи Сулейманов. "Быки" пропустили на 93-й минуте – отличился Гонсалу Гедеш.
Жеребьевка следующих раундов турнира пройдет в пятницу, 15 марта.
Лига Европы
1/8 финала
Ответный матч
"Краснодар" (Россия) – "Валенсия" (Испания) – 1:1 (0:0)
Голы: Сулейманов, 85 (1:0). Гонсалу Гедеш, 90+3 (1:1).
"Краснодар": Сафонов, Петров (Сулейманов, 75), Фьолусон, Спаич, Рамирес, Олссон, Газинский, Перейра (Таранов, 90+1), Вандерсон Масиэл, Ари (Стоцкий, 30), Классон.
"Валенсия": Нету, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Хосе Гайя, Солер (Гамейро, 88), Кокелен, Кондогбья, Черышев, Собрино (Родриго, 57), Мина (Гонсалу Гедеш, 70).
Предупреждения: Кондогбья, 15. Перейра, 30. Солер, 75. Газинский, 78.
Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн, Аткинсон, Аттуэлл (все - Англия).
14 марта. Краснодар. Стадион "Краснодар". 35074 зрителя.
Первый матч – 1:2.
📹 Невероятный гол Магомеда-Шапи Сулейманова на 85-й минуте встречи #КраснодарВаленсия!#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/TAZQ5aCpk4– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 марта 2019 г.
📹 Решающий гол забил Гонсалу Гедеш в самой концовке матча #КраснодарВаленсия#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/uo2cEZwwad– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 марта 2019 г.
Лига Европы: плей-офф, расписание и результаты матчей
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/playoff/