"Краснодар" упустил победу над "Валенсией" и не вышел в 1/4 финала Лиги Европы

14 марта. Краснодар. "Краснодар" - "Валенсия" - 1:1. "Быки" упустили победу и не смогли выйти в четвертьфинал Лиги Европы. Фото AFP

"Краснодар" дома в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Валенсией" (1:1). Испанская команда прошла в четвертьфинал благодаря победе в первой игре со счетом 2:1.

Счет на 85-й минуте встречи красивым ударом открыл Магомед-Шапи Сулейманов. "Быки" пропустили на 93-й минуте – отличился Гонсалу Гедеш.

Жеребьевка следующих раундов турнира пройдет в пятницу, 15 марта.

Лига Европы

1/8 финала

Ответный матч

"Краснодар" (Россия) – "Валенсия" (Испания) – 1:1 (0:0)

Голы: Сулейманов, 85 (1:0). Гонсалу Гедеш, 90+3 (1:1).

"Краснодар": Сафонов, Петров (Сулейманов, 75), Фьолусон, Спаич, Рамирес, Олссон, Газинский, Перейра (Таранов, 90+1), Вандерсон Масиэл, Ари (Стоцкий, 30), Классон.

"Валенсия": Нету, Васс, Габриэл Паулиста, Диакаби, Хосе Гайя, Солер (Гамейро, 88), Кокелен, Кондогбья, Черышев, Собрино (Родриго, 57), Мина (Гонсалу Гедеш, 70).

Предупреждения: Кондогбья, 15. Перейра, 30. Солер, 75. Газинский, 78.

Судьи: Тэйлор. Бесуик, Нанн, Аткинсон, Аттуэлл (все - Англия).

14 марта. Краснодар. Стадион "Краснодар". 35074 зрителя.

Первый матч – 1:2.

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