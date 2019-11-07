Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев отличился в матче Лиги Европы против «Трабзонспора». Он забил в концовке второго тайма и довел счет до крупного — 3:0.

Но буквально в следующей же атаке турецкие футболисты смогли отквитать один мяч.

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