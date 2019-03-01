"Краснодар" призвал болельщиков покупать билеты на игру с "Валенсией" легально

"Краснодар" на своем официальном сайте обратились к болельщикам в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против "Валенсии". Клуб предупредил, что доступ на стадион будет производиться по удостоверению личности и с предъявлением карты болельщика.

"В случае если билет не будет соответствовать карте болельщика или удостоверению личности, то билет будет изъят, карта заблокирована, а данный гражданин навсегда вносится в черный список и лишается возможности попасть на стадион ФК "Краснодар". Просим болельщиков быть внимательными и бдительными, приобретать билеты только легально (на официальном сайте клуба или в кассах), использовать их в соответствии со всеми правилами билетной программы", – говорится в сообщении.

Напомним, что первая игра состоится в Испании 7 марта, а 14-го числа "Краснодар" примет соперника на своем поле.

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