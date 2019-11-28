«Краснодар» победил «Базель» в Лиге Европы. Все решил гол Ари с пенальти

«Краснодар» обыграл «Базель» в матче группового турнира Лиги Европы (1:0). Единственный гол с пенальти забил форвард Ари.

В концовке игры Ари был удален — он получил две желтые карточки, последнюю из которых — за отмашку.

«Краснодар» набрал 9 очков и остался на третьем месте в турнирной таблице группы С. «Базель» с 10 баллами располагается на 1-й строчке.

Лига Европы

Группа C

«Краснодар» (Россия) — «Базель» (Швейцария) — 1:0 (0:0)

Гол: Ари, 72 — с пенальти.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Олссон (Уткин, 73), Газинский (Камболов, 82), Вилена, Сулейманов (Намли, 57), Ари, Вандерсон Масиэл.

«Базель»: Омлин, Видмер, Бергстрем, Альдерете, Риверос, Штокер (Пулулу, 86), Эрай Джемерт, Фрай, Кампо, Окафор (Буа, 85), Адеми (Артур Кабрал, 68).

Предупреждения: Вандерсон Масиэл, 52. Газинский, 63. Ари, 73. Рамирес, 75. Мартынович, 90+3. Фрай, 90+3. Альдерете, 90+5.

Удаление: Ари, 90+5 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судьи: Мэдден. Рум, Стюарт (все — Шотландия).

28 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 22826 зрителей.

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