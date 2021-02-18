«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
18 февраля «Краснодар» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
В составе команды Мурада Мусаева голы забили форвард Маркус Берг и полузащитник Виктор Классон. У «Динамо» — дубль на счету нападающего Бруно Петковича и один раз отличился Йяийа Атьемвена.
Ответная встреча между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет 25 февраля в Загребе (Хорватия).
Лига Европы. 1/16 финала
«Краснодар» (Россия) — «Динамо З» (Хорватия) — 2:3 (1:1)
Голы: Петкович, 15 (0:1). Берг, 28 (1:1). Петкович, 54 (1:2). Классон, 69 (2:2). Атьемвен, 75 (2:3).
«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов (Ионов, 80), Олссон (Газинский, 62), Кабелла, Вилена, Классон, Сулейманов (Вандерсон Масиэл, 46), Берг.
«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Гвардиол, Адеми, Якич, Маер (Атьемвен, 63), Иванушец (Франьич, 78), Оршич (Мишич, 90+4), Петкович.
Предупреждение: Франьич, 89.
Судьи: Франковски. Бонек, Винклер (все — Польша).
18 февраля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 9897 зрителей.
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