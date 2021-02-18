«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

18 февраля «Краснодар» на своем поле проиграл загребскому «Динамо» (2:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

В составе команды Мурада Мусаева голы забили форвард Маркус Берг и полузащитник Виктор Классон. У «Динамо» — дубль на счету нападающего Бруно Петковича и один раз отличился Йяийа Атьемвена.

Ответная встреча между «Краснодаром» и «Динамо» пройдет 25 февраля в Загребе (Хорватия).

Лига Европы. 1/16 финала

«Краснодар» (Россия) — «Динамо З» (Хорватия) — 2:3 (1:1)

Голы: Петкович, 15 (0:1). Берг, 28 (1:1). Петкович, 54 (1:2). Классон, 69 (2:2). Атьемвен, 75 (2:3).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Кайо, Мартынович, Чернов (Ионов, 80), Олссон (Газинский, 62), Кабелла, Вилена, Классон, Сулейманов (Вандерсон Масиэл, 46), Берг.

«Динамо З» (Хорватия): Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Гвардиол, Адеми, Якич, Маер (Атьемвен, 63), Иванушец (Франьич, 78), Оршич (Мишич, 90+4), Петкович.

Предупреждение: Франьич, 89.

Судьи: Франковски. Бонек, Винклер (все — Польша).

18 февраля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 9897 зрителей.

«Краснодар» — «Динамо» Загреб: все голы матча Лиги Европы