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«Краснодар» — «Динамо» Загреб: все голы матча Лиги Европы

22:00
18 февраля. Краснодар. «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Маркус Берг (слева). Фото ФК «Краснодар»
18 февраля. Краснодар. «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Маркус Берг (слева). Фото ФК «Краснодар»
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18 февраля «Краснодар» принимает загребское «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча проходит в Краснодаре.

15-я минута матча: гол Бруно Петковича

28-я минута матча: гол Маркуса Берга

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо»

Краснодар — Динамо З

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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