«Краснодар» — «Динамо» Загреб: все голы матча Лиги Европы
22:00
18 февраля «Краснодар» принимает загребское «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча проходит в Краснодаре.
15-я минута матча: гол Бруно Петковича
? Смотрим гол Бруно Петковича в ворота «Краснодара»— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021
? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/BjtdQqA5YX
28-я минута матча: гол Маркуса Берга
?? Вот так Маркус Берг сравнял счет! 1:1 в Краснодаре после первого тайма.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 18, 2021
? Смотрите мультитрансляцию Лиги Европы на #МАТЧПРЕМЬЕР прямо сейчас! pic.twitter.com/AJfiOwOHPt
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо»
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