«Краснодар» — «Базель»: стартовые составы команд
28 ноября 2019, 17:27
В рамках группового этапа Лиги Европы «Краснодар» принимает «Базель». Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Вилена, Ольссон, Сулейманов, Вандерсон, Ари.
«Базель»: Омлин, Видмер, Бергстрем, Альдерете, Риверос, Джемерт, Фрай, Кампо, Штокер, Окафор, Адеми.
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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур
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