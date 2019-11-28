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«Краснодар» — «Базель»: стартовые составы команд

28 ноября 2019, 17:27
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В рамках группового этапа Лиги Европы «Краснодар» принимает «Базель». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Вилена, Ольссон, Сулейманов, Вандерсон, Ари.

«Базель»: Омлин, Видмер, Бергстрем, Альдерете, Риверос, Джемерт, Фрай, Кампо, Штокер, Окафор, Адеми.

Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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