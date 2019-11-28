«Краснодар» — «Базель»: Ари реализовал пенальти
28 ноября 2019, 20:20
Нападающий «Краснодара» Ари отличился в матче группового этапа Лиги Европы против «Базеля». Он реализовал пенальти на 72-й минуте.
Сам же нападающий и заработал этот одиннадцатиметровый. Защитник «Базеля» сбил Ари в штрафной.
? Победный гол Ари с пенальти. #МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарБазель pic.twitter.com/qcOF20Dfxr— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 28, 2019
Лига Европы: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...