Нападающий «Краснодара» Ари отличился в матче группового этапа Лиги Европы против «Базеля». Он реализовал пенальти на 72-й минуте.

Сам же нападающий и заработал этот одиннадцатиметровый. Защитник «Базеля» сбил Ари в штрафной.

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