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«Краснодар» — «Базель»: Ари реализовал пенальти

28 ноября 2019, 20:20
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Нападающий «Краснодара» Ари отличился в матче группового этапа Лиги Европы против «Базеля». Он реализовал пенальти на 72-й минуте.

Сам же нападающий и заработал этот одиннадцатиметровый. Защитник «Базеля» сбил Ари в штрафной.

Краснодар — Базель

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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