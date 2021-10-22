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Маркус Гисдоль: «Локомотив» осложнил себе жизнь, но шансы есть»

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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль после поражения от «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы оценил шансы команды во втором круге.

«Перспективы во втором круге? Шансы есть, — сказал Гисдоль. — Конечно, мы осложнили себе жизнь. Мы приложим все усилия, чтобы исправить ситуацию».

«Локомотив» с одним очком занимает последнее место в группе.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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