Кононов объяснил, почему "Спартак" неудачно провел начало второго тайма с "Туном"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над "Туном" (3:2) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы поздравил с победой фанатов московской команды, сообщает официальный сайт красно-белых.

53-летний белорусский специалист считает, что "Спартак" плохо провел начало второго тайма из-за хорошей игры команды соперника.

"Поздравляю всех с победой. Она была непростой, по счету это видно. Мы предполагали, что соперник будет играть именно в такой футбол. Особенно то, что мы видели в концовке, где было много атак с флангов. В первом тайме нам удалось их нейтрализовать и забить важные голы. Во втором мы пропустили, но тем не менее боролись до конца и смогли забить. Матч в Москве все решит.

Проблем много. Главное – адаптировать новичков, которые приходят в команду. Мы строим новый коллектив. А затем уже будем работать непосредственно над игрой. Сейчас есть сдвиги в каких-то действиях – и в отборе, и в атаке. Но, конечно, есть и то, над чем нам нужно работать.

С чем связано плохое начало второго тайма? ​Во-первых, с хорошей игрой хозяев в эти минуты. Они очень настойчиво прессинговали и атаковали. Швейцарский футбол очень силен, нельзя недооценивать "Тун". В первом тайме нам удавалось не давать им играть в свой футбол", – приводит слова Кононова пресс-служба красно-белых.

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