Клеман надеется, что «Монако» сможет набрать очки в матче с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Црвены Звезды».

«Мы попали в очень интересную группу с тремя командами, которые в прошлом сезоне стали чемпионами в своих странах, так что у них большие амбиции. Здесь, в Белграде, как и в выездных матчах против «Трабзонспора» и «Ференцвароша», нас будет ждать отличная атмосфера и горячие болельщики. Мы посмотрели много матчей, чтобы проанализировать игру белградской команды, которая имеет большой опыт выступлений в Европе. Многим игрокам за 30, и поэтому они очень опытны. Мы должны постараться получить результат здесь. Важно обращать внимание на физическую форму при игре каждые три дня. Вот почему мы ежедневно проводим множество тестов, чтобы узнать о физическом и психическом состоянии каждого», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч «Црвена Звезда» — «Монако» состоится в четверг, 8 сентября. Начало встречи в 22.00 по московскому времени.