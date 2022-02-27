Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что красно-белые могут провести матч 1/8 финала ЛЕ в Баку с «Лейпцигом».

«Баку? Здесь в принципе выбирать-то не приходится: где назначат, туда и надо лететь. Другое дело, что Баку слишком далеко, как мне кажется, чтоб играть ответный матч. Думаю, что и для «Лейпцига», и для «Спартака» это далековато. Могли бы выбрать что-то и поближе, но вряд ли есть другие варинаты. Зато поддержка там будет хорошей. Но думаю, что «Лейпциг» тоже не рад этому, им еще дальше лететь туда», — сказал Мостовой «СЭ».

Первый матч 1/8 финала запланирован на 10 марта. Ответный поединок, который «Спартак» должен был провести на своем поле, состоится 17 марта.

Ранее, 25 февраля, стало известно, что матчи российских и украинских клубов и сборных под эгидой УЕФА будут проводить на нейтральных полях.