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«Катастрофа, просто извините». Спайич обратился к болельщикам после разгромного поражения «Краснодара» от «Базеля»

11:47
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Защитник «Краснодара» Урош Спайич после поражения его команды в 1-м туре группового турнира Лиги Европы от «Базеля» со счетом 5:0 в Instagram извинился перед болельщиками.

— Нет смысла и слов, которыми можно описать вчерашний вечер, — написал Спайич. — Катастрофа, просто извините.

Победа с крупным счетом позволила «Базелю» возглавить группу С.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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