Канчельскис поделился опасениями за «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Ромой»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги Европы между «красными дьяволами» и «Ромой».
«Я слежу за всеми командами, в которых играл — пытаюсь, по крайней мере. Ожидания от матча немного тревожные. Хотелось бы, чтобы «МЮ» прошел в финал. Но как показывает практика, за последние три года все важные матчи «Манчестер Юнайтед» проиграл. И я переживаю, что и сейчас может быть то же самое. Вроде дело доходит до полуфиналов, финалов — и опять поражения. Тяжело сказать, в чем проблема команды. Возможно, потерялся дух победителя, который был при Алексе Фергюсона и в те времена, когда я там играл. Может быть, фарта не хватает — удача должна быть всегда. Сложно однозначно ответить. Команда проигрывает важные матчи в последние три года, а ведь это основное. Можно пройти весь сезон, но главные матчи проиграть, и тогда сезон насмарку», — приводит «Газета.Ru» слова Канчельскиса.
Первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рома» состоится сегодня, 29 апреля. Начало встречи — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/29/n_15922352.shtml
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