«Вильярреал» — «Арсенал»: стартовые составы команд
20:58
Стали известны составы «Вильярреала» и «Арсенала» на первый матч полуфинала Лиги Европы.
«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капу, Тригерос, Морено, Чуквуэзе, Алькасер.
«Арсенал»: Лено, Пабло Мари, Холдинг, Чемберс, Сака, Джака, Партей, Себальос, Смит-Роу, Эдегор, Пепе.
Встреча состоится сегодня, 29 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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