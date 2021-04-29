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«Вильярреал» — «Арсенал»: стартовые составы команд

20:58
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Стали известны составы «Вильярреала» и «Арсенала» на первый матч полуфинала Лиги Европы.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Капу, Тригерос, Морено, Чуквуэзе, Алькасер.

«Арсенал»: Лено, Пабло Мари, Холдинг, Чемберс, Сака, Джака, Партей, Себальос, Смит-Роу, Эдегор, Пепе.

Встреча состоится сегодня, 29 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Вильярреал - Арсенал

 

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