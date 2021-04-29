Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: хозяева уступают после первого тайма

22:51
29 апреля. «Манчестер Юнайтед» — «Рома». Фото Reuters
29 апреля. «Манчестер Юнайтед» — «Рома». Фото Reuters
Теги:

После первого тайма матча 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома уступает «Роме» со счетом 1:2.

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш открыл счет на 9-й минуте, на 15-й с пенальти отличился хавбек гостей Лоренцо Пеллегрини. Нападающий римлян Эдин Джеко на 33-й минуте вывел свою команду вперед.

Стоит отметить, что к 37-й минуте итальянцы провели три вынужденные замены из-за травм.

Ответный матч пройдет в Риме 6 мая.

Манчестер Юнайтед — Рома

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Свежие инсайды КХЛ: что будет дальше с «Авангардом»?
Виктория Боня — жене Кокорина: «За твоего мужа я рвала зад!»
Тутберидзе вернула Косторной аксель за два месяца. Почему не получалось у Плющенко и Розанова?
«Мне было очень обидно». Толчинский рассказал об уходе из ЦСКА в «Авангард»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд