После первого тайма матча 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дома уступает «Роме» со счетом 1:2.

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш открыл счет на 9-й минуте, на 15-й с пенальти отличился хавбек гостей Лоренцо Пеллегрини. Нападающий римлян Эдин Джеко на 33-й минуте вывел свою команду вперед.

Стоит отметить, что к 37-й минуте итальянцы провели три вынужденные замены из-за травм.

Ответный матч пройдет в Риме 6 мая.