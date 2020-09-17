Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин считает, что команда готова к выступлению в групповой стадии Лиги Европы. Сегодня бело-голубые сыграют против «Локомотива» из Тбилиси в квалификации.

— К выходу в групповую стадию Лиги Европы команда готова, — цитируют «Известия» Степашина. — Более того, я считаю, что «Динамо» сегодня не слабее того же «Краснодара» по возможностям, составу, качеству футболистов. Более того, нашему клубу повезло: отличный стадион и болельщики. Поэтому надеюсь, «Динамо» не опозорится в еврокубках и заставит вспомнить, как несколько лет назад выигрывало шесть матчей в группе и выходило в плей-офф.