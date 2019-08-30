«Извините, я иду к машине». Гус Тил после матча «Спартак» — «Брага»
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил отказался от общения с прессой после поражения от «Браги» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
— Гус, что думаете о сегодняшнем результате?
— Извините, я иду к машине.
— Гус, что думаете о сегодняшнем результате?— Артем Локалов (@lokalov) August 29, 2019
— Извините, я иду к машине.
Просто машина#СпартакБрага pic.twitter.com/iMn4VDXtIm
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