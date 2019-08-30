Полузащитник «Спартака» Гус Тил отказался от общения с прессой после поражения от «Браги» в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

— Гус, что думаете о сегодняшнем результате?

— Извините, я иду к машине.

— Гус, что думаете о сегодняшнем результате?

— Извините, я иду к машине.



Просто машина#СпартакБрага pic.twitter.com/iMn4VDXtIm — Артем Локалов (@lokalov) August 29, 2019

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