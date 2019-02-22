"Интер" и "Челси" одержали разгромные победы и вышли в 1/8 финала Лиги Европы

"Интер" обыграл венский "Рапид" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы - 4:0. Первый матч миланцы выиграли со счетом 1:0, команда вышла в 1/8 финала.

"Челси" победил шведский "Мальме" - 3:0. Первая встреча завершилась победой лондонцев - 2:1.

Жеребьевка 1/8 финала состоится в пятницу, 23 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

"Интер" (Италия) - "Рапид" (Австрия) - 4:0 (2:0)

Голы: Весино, 11 (1:0). Раноккиа, 18 (2:0). Перишич, 80 (3:0). Политано, 87 (4:0).

"Интер": Ханданович, Асамоа, Раноккиа, Седрик Суариш, Шкриньяр (Миранда, 77), Наингголан, Брозович (Валеро, 62), Весино, Кандрева, Перишич, Мартинес (Политано, 66).

"Рапид": Штребингер, Зоннляйтнер, Хофманн, Болинголи-Мбомбо (Шобесбергер, 75), Поцманн, Кнасмюльнер (Мерт Мюлдюр, 64), Граховац, Мург, Любичич, Иван (Шваб, 64), Павлович.

Предупреждения: Асамоа, 13. Хофманн, 18. Раноккиа, 79.

Судья: Диаш (Португалия).

21 февраля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Первый матч - 1:0.

"Челси" (Англия) - "Мальме" (Швеция) - 3:0 (0:0)

Голы: Жиру, 55 (1:0). Баркли, 74 (2:0). Хадсон-Одои, 84 (3:0).

"Челси": Кабальеро, Аспиликуэта (Ампаду, 80), Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Баркли (Жоржинью, 76), Ковачич, Канте (Лофтус-Чик, 76), Хадсон-Одои, Виллиан, Жиру.

"Мальме": Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Виндхейм, Рикс, Кристиансен (Левицки, 72), Траустасон (Галл, 72), Баширу, Розенберг (Страндберг, 62), Антонссон.

Предупреждения: Баркли, 18. Сафари, 31. Розенберг, 44. Кристиансен, 51. Бенгтссон, 52.

Удаление: Бенгтссон, 73.

Судья: Гринфельд (Израиль).

21 февраля. Лондон. Стадион "Stamford Bridge".

Первый матч - 2:1.