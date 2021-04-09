Ибаньес поблагодарил вратаря «Ромы» за отбитый пенальти

Автор победного гола «Ромы» Рожер Ибаньес после матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса» (2:1) поблагодарил вратаря своей команды Пау Лопеса.

«Я должен поблагодарить вратаря Пау Лопеса за отбитый пенальти, который назначили после моего фола. А потом мне удалось забить гол, который я очень хотел забить. Одержана важная победа, и надо смотреть вперед», — цитирует пресс-служба УЕФА Ибаньеса.