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Ибаньес поблагодарил вратаря «Ромы» за отбитый пенальти

01:47
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Автор победного гола «Ромы» Рожер Ибаньес после матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса» (2:1) поблагодарил вратаря своей команды Пау Лопеса.

«Я должен поблагодарить вратаря Пау Лопеса за отбитый пенальти, который назначили после моего фола. А потом мне удалось забить гол, который я очень хотел забить. Одержана важная победа, и надо смотреть вперед», — цитирует пресс-служба УЕФА Ибаньеса.

Аякс — Рома

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