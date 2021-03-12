Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал падение России на 8-ю строчку в рейтинге УЕФА.

«Это нас ждало. Я устал говорить, что это наш уровень. Надо менять эту дурацкую систему, где играют зимой, и возвращаться к тому, что было — к системе весна-осень. Пора это менять и не выглядеть идиотами. Надо что-то делать и с лимитом на легионеров. Но тут лучше не рубить с плеча, потому что легионеры тоже нужны. Собственно говоря, надо начать заинтересовывать людей, как это было на чемпионате мира. Люди стали меньше смотреть футбол. Все-таки, футбол — вид спорта, который нас объединяет», — сказал Губерниев «СЭ».

Вчера голландский «Аякс» разгромил «Янг Бойз» (3:0) в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Этот результат позволил Голландии опередить Россию в рейтинге УЕФА. В настоящий момент у России 38,382 баллов, Голландия с 38,400 баллами поднялась на седьмое место.

(Владимир Пушкарев)