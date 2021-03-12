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Гарри Кейн назван лучшим игроком недели в Лиге Европы

17:25
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Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, сообщается на официальном сайте УЕФА.

27-летний англичанин забил два гола в домашнем матче с загребским «Динамо» в 1/8 финала ЛЕ, над которым «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 2:0.

На звание лучшего игрока также претендовали: Душан Тадич («Аякс»), Лоренцо Пеллегрини («Рома») и Роберто Сольдадо («Гранада»).

Тоттенхэм Хотспур — Динамо З

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