Гарри Кейн назван лучшим игроком недели в Лиге Европы
Лучшим игроком недели в Лиге Европы стал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, сообщается на официальном сайте УЕФА.
27-летний англичанин забил два гола в домашнем матче с загребским «Динамо» в 1/8 финала ЛЕ, над которым «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 2:0.
На звание лучшего игрока также претендовали: Душан Тадич («Аякс»), Лоренцо Пеллегрини («Рома») и Роберто Сольдадо («Гранада»).
?? Гарри Кейн — Игрок недели в #ЛигаЕвропы! ?— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 12, 2021
? Гарри Кейн
?? Душан Тадич
?? Лоренцо Пеллегрини
?? Роберто Сольдадо pic.twitter.com/cQulP3tLSm
Методология
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