Мхитарян получил травму икроножной мышцы
08:48
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян получил травму правой икроножной мышцы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера» (3:0), сообщает Football Italia.
Сегодня, 12 марта 32-летний армянин пройдет медицинское обследование, после которого выяснится степень повреждения.
В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 34 матча за «Рому», на его счету 11 голов и 11 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/167581/calf-injury-mkhitaryan
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...