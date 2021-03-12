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Мхитарян получил травму икроножной мышцы

08:48
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Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян получил травму правой икроножной мышцы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера» (3:0), сообщает Football Italia.

Сегодня, 12 марта 32-летний армянин пройдет медицинское обследование, после которого выяснится степень повреждения.

В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 34 матча за «Рому», на его счету 11 голов и 11 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/167581/calf-injury-mkhitaryan

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