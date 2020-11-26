Гончаренко объяснил выход Эджуке на матч с «Фейеноордом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча группового турнира Лиги Европы после «Фейеноорда» поделился ожиданиями от матча и объяснил выход Чидеры Эджуке с первых минут.

— Эджуке хорошо знаком «Фейеноорд», он больше всех матчей провел против него, это игрок основного состава, решили использовать его, — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ». — Мы любим играть с мячом, надо делать все возможное, чтобы контролировать игру. Тогда у соперника будет меньше шансов.

Нам нужно все-таки одержать наконец победу. В первой игре мы утратили интенсивность, которая у нас есть.

Трансляция матча ЦСКА — «Фейеноорд»