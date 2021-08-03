Гол Махмудова помог «Нефтчи» избежать поражения в матче с ХИКом

«Нефтчи» и ХИК сыграли вничью в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.

На гол Сабира Бугрена финский клуб ответил точными ударами Роопе Риски и Жаира Тавареса. На 80-й минуте Эмин Махмудов сравнял счет.

Лига Европы

Третий отборочный раунд. Путь чемпионов

«Нефтчи» (Азербайджан) — ХИК (Финляндия) — 2:2 (0:0)