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Гол Махмудова помог «Нефтчи» избежать поражения в матче с ХИКом

21:55
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«Нефтчи» и ХИК сыграли вничью в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.

На гол Сабира Бугрена финский клуб ответил точными ударами Роопе Риски и Жаира Тавареса. На 80-й минуте Эмин Махмудов сравнял счет.

Лига Европы

Третий отборочный раунд. Путь чемпионов

«Нефтчи» (Азербайджан) — ХИК (Финляндия) — 2:2 (0:0)

Нефтчи — ХИК

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