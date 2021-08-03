Гол Махмудова помог «Нефтчи» избежать поражения в матче с ХИКом
21:55
«Нефтчи» и ХИК сыграли вничью в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.
На гол Сабира Бугрена финский клуб ответил точными ударами Роопе Риски и Жаира Тавареса. На 80-й минуте Эмин Махмудов сравнял счет.
Лига Европы
Третий отборочный раунд. Путь чемпионов
«Нефтчи» (Азербайджан) — ХИК (Финляндия) — 2:2 (0:0)
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