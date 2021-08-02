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«Заря» и «Кайрат» узнали возможных соперников в раунде плей-офф Лиги Европы

14:30
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В Ньоне состоялась жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги Европы-2021/22.

Было составлено 10 пар потенциальных соперников. Точный состав станет известен 12 августа по окончании ответных матчей 3-х отборочных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Раннерс» (Дания) — «Галатасарай» (Турция) / «Сент-Джонстон» (Шотландия)

«Рапид» (Австрия) / «Анортосис» (Кипр) — «Заря» (Украина)

«Яблонец» (Чехия) / «Селтик» (Шотландия) — «Алкмаар» (Нидерланды)

«Фенербахче» (Турция) — «Нефтчи» (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)

«Мура» (Словения) / «Жальгирис» (Литва) — «Штурм» (Австрия)

«Омония» (Кипр) / «Флора» (Эстония) — «Антверпен» (Бельгия)

«Олимпиакос» (Турция) / «Лудогорец» (Болгария) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Слован» (Словакия)

«Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан) / «Алашкерт» (Армения)

«Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» (Прага, Чехия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) / «Легия» (Польша)

«Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдавия) — ЧФР (Румыния) / «Янг Бойз» ?(Швейцария)

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/news/0269-124ef3edcff1-7320d2911cac-1000--%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D1%84%D1%84-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B5%D0

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