Тен Хаг о матче «Манчестер Юнайтед» с «Реал Сосьедадом»: «Для нас важно победить в первом матче»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Реал Сосьедада».

«Это первая игра на групповом этапе. Мы хотим побеждать в каждом матче и в каждом турнире. Такой менталитет нужен «Манчестер Юнайтед». На групповом этапе нам нужно попасть в двойку лучших, чтобы выйти в плей-офф, так что одержать победу в первом матче действительно важно», — приводит слова тен Хага пресс-служба клуба.

Матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» пройдет 8 сентября в 22.00 по московскому времени.