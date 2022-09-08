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Тен Хаг о матче «Манчестер Юнайтед» с «Реал Сосьедадом»: «Для нас важно победить в первом матче»

Мария Гусева
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Реал Сосьедада».

«Это первая игра на групповом этапе. Мы хотим побеждать в каждом матче и в каждом турнире. Такой менталитет нужен «Манчестер Юнайтед». На групповом этапе нам нужно попасть в двойку лучших, чтобы выйти в плей-офф, так что одержать победу в первом матче действительно важно», — приводит слова тен Хага пресс-служба клуба.

Матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад» пройдет 8 сентября в 22.00 по московскому времени.

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Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
Эрик тен Хаг
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