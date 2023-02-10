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Сегодня, 16:47

Тен Хаг: «Не рассчитываю на то, что Антони, Марсьяль и Мактоминай смогут сыграть против «Барселоны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Этиек тен Хаг рассказал о травмированных игроках команды.

«Я не рассчитываю на то, что Антони, Марсьяль и Мактоминай будут доступны, но у нас есть еще несколько дней. Сыграют ли он против «Барселоны»? Думаю, тот же ответ. Я не могу сказать на 100 процентов, но я не рассчитываю на них», — приводит слова тен Хага utdreport.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 февраля. Ответная встреча — 24 февраля.

Лига Европы УЕФА
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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