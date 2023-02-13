Бускетс пропустит первый матч «Барселоны» против «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс пропустит первый матч плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», сообщает Marca.

Капитан «Барселоны» повредил голеностоп в матче 20-го тура ла лиги против «Севильи» (3:0) и был заменен на 8-й минуте.

Он не сможет принять участие в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы против «МЮ», который состоится 16 февраля.

Однако хавбек должен восстановиться к ответной игре, которая пройдет 23 февраля.

В этом сезоне на счету 34-летнего игрока 27 матчей и 1 голевая передача за «Барселону» во всех турнирах.