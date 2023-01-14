Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Армении

Федерация футбола Армении объявила о назначении Александра Петракова новым главным тренером сборной.

65-летний Петраков в своей карьере тренировал сборные Украины в разных возрастных категориях. Под его руководством украинская сборная U-19 вышла в полуфинал чемпионата Европы в 2018 году, а в 2019 году сборная U-20 стала чемпионом мира.

В 2021-2022 гг. он был главным тренером национальной дружины Украины, покинув эту должность в январе 2023 года.

Должность главного тренера сборной Армении была вакантной с 29 сентября 2022 после отставки испанца Хоакина Капарроса. Обязанности тренера национальной сборной временно исполнял Роман Березовский.