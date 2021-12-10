«Вместе мы сильны и непобедимы». Руй Витория опубликовал пост после победы над «Легией»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Легией» в 6-м туре Лиги Европы опубликовал пост на своей странице в Instagram. Красно-белые с первого места вышли в плей-офф.

«Сегодня игроки, фанаты и клуб заслуживали этой победы. Мы завершаем год, празднуя заслуженный выход в плей-офф Лиги Европы! Вместе мы сильны и непобедимы!» — написал Витория.