«Вместе мы сильны и непобедимы». Руй Витория опубликовал пост после победы над «Легией»
01:31
Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Легией» в 6-м туре Лиги Европы опубликовал пост на своей странице в Instagram. Красно-белые с первого места вышли в плей-офф.
«Сегодня игроки, фанаты и клуб заслуживали этой победы. Мы завершаем год, празднуя заслуженный выход в плей-офф Лиги Европы! Вместе мы сильны и непобедимы!» — написал Витория.
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