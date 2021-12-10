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«Вместе мы сильны и непобедимы». Руй Витория опубликовал пост после победы над «Легией»

01:31
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Легией» в 6-м туре Лиги Европы опубликовал пост на своей странице в Instagram. Красно-белые с первого места вышли в плей-офф.

«Сегодня игроки, фанаты и клуб заслуживали этой победы. Мы завершаем год, празднуя заслуженный выход в плей-офф Лиги Европы! Вместе мы сильны и непобедимы!» — написал Витория.

Публикация от Rui Vit?ria (@rui.vitoriaoficial)

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Евгений Козинов все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 9 декабря, 6-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»