Моейс: «Не собираюсь обсуждать работу арбитра»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Моейс прокомментировал удаление защитника Аарона Крессуэлла в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Лиона» (1:1).

«Во-первых, нужно посмотреть на фол на нашем игроке перед удалением Крессуэлла. Я надеялся, что ВАР обратит на это внимание. Конечно, я не буду комментировать судью. Я отвечу на другие вопросы, но я не собираюсь обсуждать работу арбитра.

Мы играли не очень хорошо, и на следующей неделе мы имеем возможность проявить себя намного лучше», — цитирует тренера BBC.

Ответная игра состоится 14 апреля и пройдет во Франции.