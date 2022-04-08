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Сегодня, 01:24

Моейс: «Не собираюсь обсуждать работу арбитра»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Моейс прокомментировал удаление защитника Аарона Крессуэлла в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Лиона» (1:1).

«Во-первых, нужно посмотреть на фол на нашем игроке перед удалением Крессуэлла. Я надеялся, что ВАР обратит на это внимание. Конечно, я не буду комментировать судью. Я отвечу на другие вопросы, но я не собираюсь обсуждать работу арбитра.

Мы играли не очень хорошо, и на следующей неделе мы имеем возможность проявить себя намного лучше», — цитирует тренера BBC.

Ответная игра состоится 14 апреля и пройдет во Франции.

ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лион
Дэвид Мойес
0
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