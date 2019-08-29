Георгий Джикия: «Нелепые голы все перечеркнули»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Браги» (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что команде не хватало Гуса Тила и Джордана Ларссона, которые не заявлены на турнир.

— Мы очень расстроены, что не прошли дальше — сказал Джикия. — Пропустили нелепые мячи за три минуты. Даже не знаю, с чем это связано. Мы хорошо контролировали ход игры, имели хорошие подходы к воротам соперника, но все перечеркнули эти нелепые голы.

— Тил с Ларссоном не играли в Лиге Европы. Была ротация состав. Это создавало проблемы команде?

— Это качественные футболисты, которые очень нам помогают, и сегодня их не хватало.

— Тяжелый график сказывается на команде?

— Сегодня к концу второго таймы он уже сказывался.

— Что лично для вас означает вылет из Лиги Европы?

— Я расстроен, потому что все хотели попасть в групповой этап, но сегодня после матча надо сделать выводы и рассчитывать на сезон и кубок. Что нам еще остается?

— Успеете восстановиться к матчу с «Зенитом»?

— Я думаю, да. У нас есть два дня, и мы бросим на эту игру все силы. А потом уже ребята отдохнут, которые не вызваны в национальную команду. (Елена Григорьевская)