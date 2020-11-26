Футболисты «Фейеноорда» посетили стадион «Динамо» перед игрой с ЦСКА

Футболисты «Фейеноорда» посетили домашний стадион «Динамо» — «ВТБ Арену» — перед матчем 4-го тура групповой стадии Лиги Европы, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Игроки голландской команды предпочли отправиться на экскурсию по стадиону вместо традиционной прогулки по городу.

Сегодня на нашем стадионе побывал @Feyenoord ?



Вместо традиционной предматчевой прогулки по городу голландцы отправились на экскурсию по «ВТБ Арене» ? pic.twitter.com/Zkdh3eC6mI — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 26, 2020

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится сегодня, 26 ноября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.55 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.