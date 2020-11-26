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Футболисты «Фейеноорда» посетили стадион «Динамо» перед игрой с ЦСКА

15:22

Футболисты «Фейеноорда» посетили домашний стадион «Динамо» — «ВТБ Арену» — перед матчем 4-го тура групповой стадии Лиги Европы, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Игроки голландской команды предпочли отправиться на экскурсию по стадиону вместо традиционной прогулки по городу.

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится сегодня, 26 ноября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.55 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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